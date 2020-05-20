المكسيك تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في المكسيك إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.

وسجلت السلطات أيضا 334 وفاة جديدة لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.