أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد الشاب هارون رسمى يوسف أبو عرام (27 عاما)، الذى أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى عليه، بتاريخ 1-1-2021، فى منطقة التوانى بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال مدير مستشفى يطا الحكومى فى فلسطين زياد أبو زهرة، أن الشاب أبو عرام أصيب قبل نحو عامين بالرصاص الحى فى الرقبة من مسافة صفر، وقد أدت اصابته لشلل رباعى، وانغلاق فى شرايين الساق ما أدى لبترها، وتقرحات حادة فى الظهر والحوض، والتهابات حادة فى الرئتين.

وأوضح، أن تدهورا ومضاعفات سريعة طرأت على صحته، مما أدى إلى استشهاده.

يذكر أن الشاب الفلسطينى أبو عرام مر برحلة علاج طويلة متنقلا بين العديد من المستشفيات، وخضع لعدد من العمليات الجراحية، وتم بتر قدمه اليمنى.