اعتقال 5 إرهابيين في محافظة بابل وسط العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظة بابل، وسط البلاد.

وأوضحت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "القوات الأمنية تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بابل لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهاب، وذلك حسب اعترافاتهم خلال التحقيقات الأولية".

وأضافت أن "أحد الإرهابيين اعترف باشتراكه في عدة عمليات إرهابية؛ منها الهجوم بعبوة ناسفة على دورية تابعة لمركز شرطة التحرير شمال بابل ما أسفر عن مقتل أحد العناصر الأمنية وإصابة آخرين".