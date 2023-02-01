ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور لـ101

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس الأول الاثنين على مسجد فى منطقة تمركز للشرطة فى بيشاور إلى 101 اليوم الأربعاء، فيما أعلنت الشرطة أنه تم تنفيذ اعتقالات كبيرة على خلفية التفجير.

وقالت دائرة الصحة في خيبر بختونخوا -في بيان أصدرته اليوم ونقلته صحيفة دون الباكستانية- إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 101 بعد وفاة شخص آخر متأثرا بجروحه.

وأضافت أن 59 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات على مستوى المحافظة، ثمانية منهم في حالة حرجة.

في غضون ذلك ، قال المتحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينج" محمد عاصم في تصريحات للصحيفة اليوم "في هذه اللحظة، يعالج 49 شخصا مصابا جراء الانفجار في المستشفى. وقد تم إدخال سبعة منهم في وحدة العناية المركزة "، مضيفا أن عددا من المصابين خرجوا أيضا، بعد تلقي العلاج اللازم.