قتلى وجرحى بتفجير قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول
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قتلى وجرحى بتفجير قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول

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العرب اليوم - قتلى وجرحى بتفجير قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول

قتلى وجرحى بتفجير قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول
كابول - العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول.وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة "طالبان" عبر "تويتر"، إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وبحسب قناة كابول نيوز التليفزيونية المحلية، وقع انفجار قوي، بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية ، حيث تقام مراسم "عزاء" والدة ذبيح الله مجاهد ممثل حركة طالبان.وقالت مصادر محلية إن الانفجار خلف قتيلين و3 جرحى على الأقل، كما جرى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في التفجير.وذكرت القناة أن تبادلا لاطلاق النار جرى في المنطقة، مرجحة بأن الاشتباك الدائرهو بين عناصر طالبان وعناصر من تنظيم داعش.

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قتلى وجرحى بتفجير قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول قتلى وجرحى بتفجير قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابول



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