الدفاع الروسية تعلن أحبطاط هجمات للجيش الأوكراني والقضاء على نحو 200 جندي وتدمير منصات إطلاق صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولات الجيش الأوكراني لشن هجمات، والقضاء على نحو 200 من عناصره، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية أخرى.