الجيش الصومالى يتصدى لهجوم عناصر إرهابية علي مدينة وسط البلاد

تصدى الجيش الصومالى اليوم الجمعة، لهجوم شنته عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على مدينة "غلعد" التابعة لمحافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن أحد الضباط بالجيش الصومالي قوله، إنه تم التصدي لمحاولة هجوم العناصر الإرهابية، وتم تكبيدهم خسائر فادحة.

وأسفرت العمليات العسكرية التي يجريها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عن تحرير العديد من المناطق.

والأربعاء الماضى، نفذت قوات الجيش الصومالى وجهاز الأمن والمخابرات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عملية عسكرية مشتركة أدت إلى مقتل 25 إرهابيا من مليشيات الخوارج فى منطقة "حوادلى" التابعة لمحافظة شبيلى الوسطى.

وأوضح الجيش - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية جرت في مزرعة (شيخ قاسم)، وخاصة في قرية (طغحو) الواقعة في منطقة (حوادلي)، وخلال العملية تم العثور على أسلحة ومركبات عسكرية فر منها العدو الإرهابي".