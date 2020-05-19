بلجيكا تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 55791 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات قد بلغ 90109 حالة، بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 30 شخصاً.