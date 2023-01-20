السلطات التونسية تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية

تمكنت السلطات التونسية من إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية وضبطت 34 شخصا، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم " " - أنه في إطار التصدي لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين و قبلي من ضبط 34 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود البرية خلسة.



وفي سياق آخر ، أضاف أنه في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و المتعلقة بها قضايا ذات صبغة إرهابية تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب و فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني و حضيرة تابعة لفوج التدخل للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على شخص أبلغت وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلي تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.