صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرقي أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، في عدة مناطق بشرق أوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا، وكيروفوغراد في شرق أوكرانيا.

كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه الروسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم، أن نسبة نقص موارد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف تبلغ 30 في المئة.