مقتل عشرة رجال بالرصاص في صالة للبلياردو في المكسيك
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مقتل عشرة رجال بالرصاص في صالة للبلياردو في المكسيك

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العرب اليوم - مقتل عشرة رجال بالرصاص في صالة للبلياردو في المكسيك

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مكسيكوسيتي - العرب اليوم

قتل عشرة رجال برصاص مسلحين أطلقوا النار عليهم داخل صالة للبلياردو في ولاية غواناخواتو، الواقعة في وسط المكسيك والتي تشهد أعلى مستوى من أعمال العنف.

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مقتل عشرة رجال بالرصاص في صالة للبلياردو في المكسيك مقتل عشرة رجال بالرصاص في صالة للبلياردو في المكسيك



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