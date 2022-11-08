الدفاع الروسية تعلن إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في خيرسون

أعلنت الدفاع الروسية إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية على محور خيرسون خلال يوم، فيما تجاوزت خسائر العدو على أربعة محاور أساسية 300 فرد بين قتيل وجريح.