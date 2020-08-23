مقتل طالبة صدمها قطار بالواسطى في بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار بالقرب من منطقة كوبري الشادر بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالبة، وتدعى "ندا.خ.ق"، 15 سنة، مقيمة بقرية الزاوية التابعة لدائرة المركز وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حييث جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.