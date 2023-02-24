الفلسطينيون يقيمون صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة نابلس

أقامت مساجد دولة فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة "نابلس" الذين ارتقوا يوم الأربعاء الماضي بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشهداء فلسطين كافة.

وقرأ المصلون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح الشهداء، متضرعين إلى الله أن يرحم شهداءهم وأن يتقبلهم في عليين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في "البلدة القديمة" في نابلس، راح ضحيتها 11 فلسطينيًا، بينهم اثنان مسنان.

ونظمت الليلة الماضية مظاهرات مهيبة في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة احتجاجا على المجزرة، وأعلن اليوم الجمعة يوم نفير عام لنصرة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال والقدس.