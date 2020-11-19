بومبيو يزور مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

أصبح مايك بومبيو اليوم الخميس أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بومبيو، خلال زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى الدولة العبرية، وصل بمروحية إلى مصنع النبيذ الواقع قرب مستوطنة بسجوت.

ونشرت وكالة "فرانس برس" لقطات تؤكد تنظيم مظاهرة فلسطينية في محيط المصنع احتجاجا على الزيارة.

ومن المقرر أن يتخذ بومبيو في وقت لاحق من اليوم خطوة غير مسبوقة أخرى بزيارة الجولان السوري المحتل الذي اعترفت إدارة ترامب بسيادة إسرائيل عليه العام الماضي.

وأشارت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إلى أن مصنع بسجوت بني على 80 دونما من الأراضي الخاصة التي تمت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.

ولفتت المنظمة إلى أن مصنع بسجوت الذي اقتناه قبل عدة سنوات ثلاثة أشقاء أمريكيين يعرفون بدعمهم لترامب أصبح رمزا لـ"فشل المستوطنين في كسب الاعتراف الدولي"، بعد رفض محكمة العدل الأوروبية قبل عام تصنيف منتجاته بأنها "مصنوعة في إسرائيل".

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