الدفاع الروسية تُعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أفادت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بتحرير بلدة بلاغوداتنويه فى أراضى جمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن القوات الأوكرانية تستعد لصد هجوم روسى محتمل، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا الموالية لموسكو أن القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في المقاطعة.

ففي كييف، قال دانيلوف - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا تتفهم جميع التهديدات والتحديات، وإن كييف تستعد للرد بقوة على هجوم محتمل تشنه روسيا.