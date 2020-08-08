قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق
آخر تحديث GMT14:12:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل يعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان الجيش اللبناني يشدد في بيان له على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والحفاظ على الأملاك العامة السفارة السورية في لبنان تعلن مقتل 43 سوريًا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يصرح أنه لن نقدم استقالتنا من البرلمان إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة مجلس الدفاع اللبناني يكشف تلقيه مراسلة بشأن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يومًا من الانفجار آلاف المتظاهرين من مختلف المناطق اللبنانية يتوافدون إلى وسط بيروت للمشاركة في الاحتجاجات قوات مكافحة الشغب اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحاولون الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط بيروت قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق الدفاع التونسية تعلن عن إصابة جندي في تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومهربين على حدود ليبيا عضو مجلس النواب اللبناني بولا يعقوبيان تعلن أنها قررت الاستقالة من البرلمان اللبناني
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق

قصف جوي تركي - صورة أرشيفية
بغداد - العرب اليوم

قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق قصف جوي تركي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق



أخبار ذات صلة

GMT 14:12 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل يعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان
العرب اليوم - رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل يعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان

GMT 14:10 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

الجيش اللبناني يشدد في بيان له على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والحفاظ على الأملاك العامة
العرب اليوم - الجيش اللبناني يشدد في بيان له على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والحفاظ على الأملاك العامة

GMT 14:03 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

السفارة السورية في لبنان تعلن مقتل 43 سوريًا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية
العرب اليوم - السفارة السورية في لبنان تعلن مقتل 43 سوريًا جراء انفجار بيروت في حصيلة غير نهائية

GMT 14:01 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يصرح أنه لن نقدم استقالتنا من البرلمان إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة
العرب اليوم - رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يصرح أنه لن نقدم استقالتنا من البرلمان إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة

GMT 13:57 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

مجلس الدفاع اللبناني يكشف تلقيه مراسلة بشأن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يومًا من الانفجار
العرب اليوم - مجلس الدفاع اللبناني يكشف تلقيه مراسلة بشأن "نيترات الأمونيوم" قبل 13 يومًا من الانفجار

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

يتميّز بالقماش الفضفاض المنسدل مع الكسرات العريضة

تألقي بموضة الفستان الأسود على طريقة أنجلينا جولي

واشنطن - العرب اليوم

مرة جديدة تبرز إطلالات النجمة الأميركية أنجلينا جولي Angelina Jolie برفقة ابنها خصوصاً مع تألقها بموضة الفستان الواسع والاسود بأسلوب مريح. فسحرتنا ببساطتها واختيارها التصاميم اليومية خلال تمايلها في الشارع، وانطلاقاً من هنا، واكبي معنا أنجلينا جولي Angelina Jolie، وتابعي طرق تنسيق موضة الفستان الاسود الواسع. موضة الفستان الواسع اذاً تألقت أنجلينا جولي Angelina Jolie بموضة الفستان الواسع باللون الاسود مع القصة المتطايرة التي لا تظهر مفاتن جسمها وتتخطى حدود الكاحل بصيحات كاجوال ومناسبة لإطلالات النهار. فهذا التصميم تميّز بالقماش الفضفاض المنسدل مع الكسرات العريضة المتتالية والقصة المستقيمة مع الباند الرفيع المنسدل على الاكتاف. أكسسوارات باللون الاسود كما لفتت أنجلينا جولي Angelina Jolie الانظار باختيارها أكسسوارات سوداء من خلال شنطة الكتف ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:09 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

أبرز موديلات الجمبسوت الأبيض لعروس 2020 على طريقة النجمات
العرب اليوم - أبرز موديلات الجمبسوت الأبيض لعروس 2020 على طريقة النجمات

GMT 01:55 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

تعرف على أجمل 10 شواطئ سياحية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أجمل 10 شواطئ سياحية التي تستحق الزيارة

GMT 01:50 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

فنان مصري يُحيي "التختروان" بلمسات عصرية تحافظ على زخارفها القديمة
العرب اليوم - فنان مصري يُحيي "التختروان" بلمسات عصرية تحافظ على زخارفها القديمة

GMT 05:25 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

وليد جُنبلاط يؤكّد عدم اقتناعه برواية حسن نصرالله حول مرفأ بيروت
العرب اليوم - وليد جُنبلاط يؤكّد عدم اقتناعه برواية حسن نصرالله حول مرفأ بيروت

GMT 00:35 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

ترامب يناكف "تويتر وفيس بوك" ويؤكّد أن ما حذفوه كان ممتازًا
العرب اليوم - ترامب يناكف "تويتر وفيس بوك" ويؤكّد أن ما حذفوه كان ممتازًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:03 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

صورة مسربة لبطاقة ياسمين صبري تكشف عن سنها الحقيقي
العرب اليوم - صورة مسربة لبطاقة ياسمين صبري تكشف عن سنها الحقيقي

GMT 16:49 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

نادين نسيب نجيم تتعرض إلى إصابة خطيرة في انفجار بيروت
العرب اليوم - نادين نسيب نجيم تتعرض إلى إصابة خطيرة في انفجار بيروت

GMT 16:10 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

العثور على جثة الفنانة الأرجنتينية نيرة كوفرسس في موقع انفجار بيروت
العرب اليوم - العثور على جثة الفنانة الأرجنتينية نيرة كوفرسس في موقع انفجار بيروت

GMT 15:39 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

شهيرة تكشف الحالة الصحية لمحمود ياسين
العرب اليوم - شهيرة تكشف الحالة الصحية لمحمود ياسين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 18:18 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

الصين تستعرض إحدى أجمل سيارات الـ"بيك آب" وأكثرها غرابة
العرب اليوم - الصين تستعرض إحدى أجمل سيارات الـ"بيك آب" وأكثرها غرابة

GMT 12:55 2020 الإثنين ,27 تموز / يوليو

تعد حديقة "القرم" أول وجهة تعليمية وترفيهية مستقلة بذاتها
العرب اليوم - تعد حديقة "القرم" أول وجهة تعليمية وترفيهية مستقلة بذاتها

GMT 07:29 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

" تيك توك" تتنازل عن حصتها بعد افتضاح أمرها
العرب اليوم - " تيك توك" تتنازل عن حصتها بعد افتضاح أمرها

GMT 02:28 2020 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو

"إيكواس" تقترح خطة لحل الأزمة السياسية في مالي
العرب اليوم - "إيكواس" تقترح خطة لحل الأزمة السياسية في مالي

GMT 07:41 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر
العرب اليوم - ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر

GMT 04:25 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

مرسيدس "إي كلاس" تستعرض قدراتها وإمكانياتها وسط الكبار
العرب اليوم - مرسيدس "إي كلاس" تستعرض قدراتها وإمكانياتها وسط الكبار

GMT 04:12 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

"بلومبرغ" تكشف عن قائمة العائلات الأغنى في العالم
العرب اليوم - "بلومبرغ" تكشف عن قائمة العائلات الأغنى في العالم

GMT 05:50 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة
العرب اليوم - فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة

GMT 07:01 2020 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

القمر الإسرائيلي أوفيك 16 يبدأ بإرسال أول صور من الفضاء
العرب اليوم - القمر الإسرائيلي أوفيك 16 يبدأ بإرسال أول صور من الفضاء

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab