الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين أحدهم صحفى بتلفزيون فلسطين
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين أحدهم صحفى بتلفزيون فلسطين

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين أحدهم صحفى بتلفزيون فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفى، فى قرية بيت إكسا التابعة لمحافظة "القدس" المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه جرى اعتقال شابين من بلدتى ميثلون ومسلية جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن القوات اقتحمت قرية "بيتلو" شمال غرب رام الله، بوسط الضفة، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر بأن الصحفي المعتقل بالقدس هو أحمد حبابة، وهو صحفي في تلفزيون فلسطين، وجرى اعتقاله لدى مروره على حاجز عسكري قرب القرية.

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين أحدهم صحفى بتلفزيون فلسطين الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين أحدهم صحفى بتلفزيون فلسطين



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