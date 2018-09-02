الأونروا تنفق 110 ملايين دولار أميريي لدعم اللاجئين في الأردن

بلغ إجمالي إنفاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الأونروا" خلال الـ8 اشهر الأولى من العام الحالي 40 % ، من إجمالي موازنة العام الحالي لتمويل احتياجات اللاجئين في الأردن.

وأشار تقرير صادر عن المفوضية، إلى إنفاقها مبلغ 110 ملايين دولار أمريكي ، من أصل 274.9 مليون مقرر إنفاقها خلال العام الحالي .

ويستضيف الأردن حتى نهاية مارس الماضي حوالي 744.8 ألف لاجئ منهم 660.9 ألف سوري، و 66.5 ألف عراقي و 10.8 آلاف يمني و 4 آلاف سوداني، و 811 صومالي و 1590 ألف من جنسيات أخرى .