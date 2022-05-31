حريق هائل في منشأة تحتوي على مواد كميائية في الولايات المتحدة

أفادت مصادرنا باندلاع حريق هائل في شركة كيماويات بالقرب من وسط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية وإن الحريق والدخان كانا شديدين لدرجة أنه تم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء المجاورة، إذ تمت رؤية دخان أسود كثيف يتصاعد من المبنى على بعد أميال.