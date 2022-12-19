الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا من حي الشيخ جراح في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب همام الحسيني، بعد أن داهمت منزله في حي الشيخ جراح، وفتشته.