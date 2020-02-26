أطلقت المدفعية 21 طلقة، أثناء الجنازة العسكرية، للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، فيما عزي الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة سوزان مبارك وأسرة الراحل مبارك، ووصلت منذ قليل طائرة، تحمل جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.

شهد محيط مسجد المشير طنطاوي، إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما تم تفتيش جميع السيارات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمةّ، وتوفي، صباح الثلاثاء 25 فبراير، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة، ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل في الحكم حتى 11 فبراير 2011، وقد ولد مبارك في 4 مايو 1928، وتوفى اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.