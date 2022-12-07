الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 22 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ستة شبان من بلدة "دقو" شمال غرب القدس، فيما تم اعتقال أربعة من محافظة "بيت لحم" الواقعة في جنوب الضفة، ومن بين هؤلاء الأربعة أسيران محرران.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال ثمانية آخرين من بلدة "السموع" في جنوب محافظة الخليل الجنوبية، فيما تم اعتقال أربعة من مدينة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة.