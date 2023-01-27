ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة
آخر تحديث GMT15:16:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة

العرب اليوم -

العرب اليوم - ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة

عاجل
هايتي ـ العرب اليوم

 أغلق ضباط شرطة  في هايتي، اليوم الجمعة، الشوارع وشقوا طريقهم إلى المطار الرئيسي، احتجاجا على مقتل ضباط مؤخرا على أيدي العصابات المسلحة التي بسطت قبضتها على الدولة الكاريبية.وأفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن شهود عيان، بأن متظاهرين بملابس مدنية عرفوا عن أنفسهم بأنهم من الشرطة وهاجموا في البداية المقر الرسمي لرئيس الوزراء أرييل هنري في بورت أو برنس، ثم توجهوا إلى المطار عندما كان هنري قادما من رحلة إلى الأرجنتين. وظل رئيس الوزراء أربيل هنرى عالقا في المطار، كما سمع إطلاق نار كثيف بالقرب من منزله.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة



أخبار ذات صلة

GMT 08:33 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران
العرب اليوم - مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران

GMT 06:00 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

مقتل 11 شخصاً في قصف روسي على أوكرانيا
العرب اليوم - مقتل 11 شخصاً في قصف روسي على أوكرانيا

GMT 04:53 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

حريق هائل يشعل مبنى كنيسة أثرية فى لندن بالكامل
العرب اليوم - حريق هائل يشعل مبنى كنيسة أثرية فى لندن بالكامل

GMT 04:46 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

صفارات الإنذار تدوي ليلا في أوكرانيا وسجال حول أمن زابوريجيا
العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوي ليلا في أوكرانيا وسجال حول أمن زابوريجيا

GMT 03:21 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

الجيش الصومالي ينجح في القضاء على 50 إرهابيًا من مليشيات الشباب في محافظة شبيلي
العرب اليوم - الجيش الصومالي ينجح في القضاء على 50 إرهابيًا من مليشيات الشباب في محافظة شبيلي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:42 2023 الإثنين ,23 كانون الثاني / يناير

استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"
العرب اليوم - استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"

GMT 09:02 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023
العرب اليوم - مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 06:08 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

بايدن يكشف سبب إرسال 31 دبابة فقط للجيش الأوكراني
العرب اليوم - بايدن يكشف سبب إرسال 31 دبابة فقط للجيش الأوكراني

GMT 02:30 2023 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير

موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية
العرب اليوم - موسكو تحظر موقع ميدوزا الإخباري الناطق بالروسية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:46 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد حب الرشاد للقولون
العرب اليوم - فوائد حب الرشاد للقولون

GMT 00:14 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

دراسة تربط مقاومة الإنسولين وشيخوخة الخلايا المتسارعة بالفقر في مرحلة الطفولة
العرب اليوم - دراسة تربط مقاومة الإنسولين وشيخوخة الخلايا المتسارعة بالفقر في مرحلة الطفولة

GMT 14:56 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا
العرب اليوم - مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا

GMT 19:38 2022 الإثنين ,05 كانون الأول / ديسمبر

الاتحاد الإسباني يرفض استئناف برشلونة ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات
العرب اليوم - الاتحاد الإسباني يرفض استئناف برشلونة ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 20:23 2016 الخميس ,11 شباط / فبراير

كريمة علال تقدم مجموعة مميزة من القفطان الربيعي باللون الأخضر
العرب اليوم - كريمة علال تقدم مجموعة مميزة من القفطان الربيعي باللون الأخضر

GMT 18:33 2019 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر

العثور على جثتي حبيبين متعانقين في أميركا
العرب اليوم - العثور على جثتي حبيبين متعانقين في أميركا

GMT 20:15 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

"رجال يد الأهلي" يفوز على "فاب الكاميروني" في بطولة أفريقيا
العرب اليوم - "رجال يد الأهلي" يفوز على "فاب الكاميروني" في بطولة أفريقيا

GMT 10:59 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تبحث عن "حل بناء" لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة
العرب اليوم - الصين تبحث عن "حل بناء" لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة

GMT 05:40 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان

أوبرا وينفري تدعم ترشيح بوب إيغر للانتخابات الرئاسية الأميركية
العرب اليوم - أوبرا وينفري تدعم ترشيح بوب إيغر للانتخابات الرئاسية الأميركية

GMT 12:49 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

مايا مرسي تعلن استخراج شهادات "أمان" لعدد من السيدات المستحقات
العرب اليوم - مايا مرسي تعلن استخراج شهادات "أمان" لعدد من السيدات المستحقات

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء
العرب اليوم - الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:25 2016 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر

رابطة لاعبي التنس تعاقب نيك كيريوس بسبب "تصرفاته الغريبة" أمام ميشا زفيريف
العرب اليوم - رابطة لاعبي التنس تعاقب نيك كيريوس بسبب "تصرفاته الغريبة" أمام ميشا زفيريف

GMT 01:47 2017 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبر

البوت الطويل مع الهوت شورت يشعل المنافسة بين الفنانات
العرب اليوم - البوت الطويل مع الهوت شورت يشعل المنافسة بين الفنانات

GMT 04:33 2017 الجمعة ,24 آذار/ مارس

امرأة محجبة تثير الجدل على مواقع التواصل بعد حادث لندن
العرب اليوم - امرأة محجبة تثير الجدل على مواقع التواصل بعد حادث لندن

GMT 02:13 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطس

هشام حطب يفوز بالتزكية  برئاسة اتحاد الفروسية
العرب اليوم - هشام حطب يفوز بالتزكية  برئاسة اتحاد الفروسية

GMT 00:57 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

السيدة الأولى المنتظرة في أميركا تُغرد بعد فوز بايدن بالرئاسة
العرب اليوم - السيدة الأولى المنتظرة في أميركا تُغرد بعد فوز بايدن بالرئاسة

GMT 21:48 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال
العرب اليوم - يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال

GMT 22:37 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس

جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا
العرب اليوم - جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا

GMT 05:47 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

وجهة شهر العسل الساحرة جزيرة لنكاوي
العرب اليوم - وجهة شهر العسل الساحرة جزيرة لنكاوي

GMT 13:40 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

المقابل المادي يؤجل تجديد عقد لاعب برشلونة منير الحدادي
العرب اليوم - المقابل المادي يؤجل تجديد عقد لاعب برشلونة منير الحدادي

GMT 02:37 2018 السبت ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

أميركية تؤدب موظف مطعم "ماكدونالدز" بسبب رفضه إعطاءها "الكاتشب"
العرب اليوم - أميركية تؤدب موظف مطعم "ماكدونالدز" بسبب رفضه إعطاءها "الكاتشب"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab