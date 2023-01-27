ضباط شرطة هايتي يغلقون الشوارع احتجاجا على مقتل زملائهم بأيدي العصابات المسلحة

أغلق ضباط شرطة في هايتي، اليوم الجمعة، الشوارع وشقوا طريقهم إلى المطار الرئيسي، احتجاجا على مقتل ضباط مؤخرا على أيدي العصابات المسلحة التي بسطت قبضتها على الدولة الكاريبية.وأفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن شهود عيان، بأن متظاهرين بملابس مدنية عرفوا عن أنفسهم بأنهم من الشرطة وهاجموا في البداية المقر الرسمي لرئيس الوزراء أرييل هنري في بورت أو برنس، ثم توجهوا إلى المطار عندما كان هنري قادما من رحلة إلى الأرجنتين. وظل رئيس الوزراء أربيل هنرى عالقا في المطار، كما سمع إطلاق نار كثيف بالقرب من منزله.