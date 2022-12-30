الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا شمال القوقاز

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، اليوم الجمعة إحباط محاولة أحد مؤيدي الإيديولوجية القومية المتطرفة لتنفيذ عمل إرهابي في منطقة شمال القوقاز. وأكد الفيدرالي الروسي اعتقال مواطن أوكراني ، وصل إلى روسيا عبر قناة هجرة العمالة لارتكاب جريمة ذات طبيعة إرهابية خطط لها بتعليمات من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، في وقت سابق ، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية ، كان يخطط لها ثلاثة مواطنين أوكرانيين للقيام بها في مقاطعة زابوروجيا.