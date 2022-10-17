إنقاذ 18 شخصا من تحت ركام أحد المبانى السكنية المدمرة في كييف

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، انقاذ 18 شخصا من تحت ركام أحد المباني السكنية المدمرة جراء القصف الروسي في حي شيفتشينكيفسكي بوسط كييف.

وقال كليتشكو حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الإثنين، "هجوم بطائرة بدون طيار كاميكازي في منطقة شيفتشينكيفسكي بالعاصمة تسبب في انفجار في مبنى سكني، وتم إنقاذ 18 شخصا حتى الآن، ووفقا للمعلومات الأولية، لا يزال اثنان من السكان تحت الأنقاض".

وبحسب كليتشكو، فإن عمليات الإنقاذ مستمرة ويجري العمل على إخماد النيران وإزالة الأنقاض لتحديد ما إذا كان هناك قتلى أم لا، وكان قد سمع دوي انفجارات في كييف فجر اليوم نتيجة ما يبدو أنه ضربات صاروخية روسية .. فيما حث كليتشكو المواطنين على توخي الحذر ومواصلة الاحتماء في الملاجىء في ظل استمرار انطلاق صفارات الإنذار.