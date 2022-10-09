قتلى وجرحى بقصف أوكراني على دونيتسك

أفاد المكتب التمثيلي لدونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC) بوقوع قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاء في بيان المكتب: "جراء هجمات القوات الأوكرانية على أراضي دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية قتل 3 أشخاص وجرح ستة آخرون".