أفادت مصادر سودانية، الاثنين، بأن المجلس السيادي الانتقالي، سيجتمع لقبول استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر. وكانت مصادر مطلعة قالت الاثنين، إن أعضاءً بالمكون العسكري في مجلس السيادة رشحوا اسم وزير المالية السابق إبراهيم البدوي لرئاسة الوزراء خلفاً لعبد الله حمدوك الذي استقال، الأحد.