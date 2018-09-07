أردوغان يؤكد أن الهجوم على إدلب سينتهي بكارثة إنسان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم على إدلب السورية سوف ينتهي بكارثة إنسانية.

كما شدد على ضرورة وجود حل عقلاني في إدلب يعالج مخاوف الجميع

و أشار أردوغان أن طبيعة الاتفاق بشأن إدلب هنا سيحدد ملامح تعاوننا في سورية