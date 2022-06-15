إلغاء الرحلات الدولية من وإلى تونس الخميس بسبب إضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة
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إلغاء الرحلات الدولية من وإلى تونس الخميس بسبب إضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة

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العرب اليوم - إلغاء الرحلات الدولية من وإلى تونس الخميس بسبب إضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة

مطار
تونس -العرب اليوم

قال مسؤول نقابي لـ«رويترز» للأنباء، اليوم (الأربعاء)، إن كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى، غداً
(الخميس)، بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام الشغل في الشركات العامة احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل: «كل الرحلات الدولية والمحلية أيضاً ستتوقف ابتداءً من الساعة صفر هذه الليلة... الإضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضاً».

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إلغاء الرحلات الدولية من وإلى تونس الخميس بسبب إضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة إلغاء الرحلات الدولية من وإلى تونس الخميس بسبب إضراب احتجاجاً على سياسات الحكومة



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