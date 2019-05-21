جيش الاحتلال الاسرائيلي يغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس بلدي بيت فوريك في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت الحاجز واقتحمت البلدة وسط اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال واهالي البلدة، كما اندلع حريق في أراضي غرب البلدة، بسبب قنابل صوتية وحارقة أطلقها جنود الاحتلال في المنطقة.

ويربط الحاجز العسكري مستوطنة ايتمار بالمستوطنات الجاثمة على اراضي المواطنين في عدد من قرى شرق نابلس.