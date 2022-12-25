سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة بكييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن دوي انفجارات سمعت اليوم في مناطق مختلفة في العاصمة كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في كييف وباقي المناطق الأوكرانية.

وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، قال جهاز تنبيه السكان، إن إشارات الإنذار الأولى بدأت في العاصمة كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوائ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على "تيليجرام".

وقالت قناة روسيا اليوم، إن موسكو بدأت قصف منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني منذ 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم وصفته القناة بأنه "إرهابي" استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وهو ما نفته كييف.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة والصناعة العسكرية ومراكز قيادة واتصالات تابعة للجيش الأوكراني في جميع أنحاء البلاد.

وبعد الضربات التي نفذها الجيش الروسي يوم 15 نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل.