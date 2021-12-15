أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى أنه “تم التوصل إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. ولفتت معلومات “العربية” الى أن “إيران تتراجع وتوافق على وضع كاميرات مراقبة جديدة للطاقة الدولية في منشأة كرج”.