إطلاق صاروخ في المياه التركية في البحر الأسود حيث يرتقب إجراء تجارب على منظومة اس 400 الروسية الصاروخية
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إطلاق صاروخ في المياه التركية في البحر الأسود حيث يرتقب إجراء تجارب على منظومة اس 400 الروسية الصاروخية

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العرب اليوم - إطلاق صاروخ في المياه التركية في البحر الأسود حيث يرتقب إجراء تجارب على منظومة اس 400 الروسية الصاروخية

إطلاق صاروخ في المياه التركية
موسكو - العرب اليوم

 إطلاق صاروخ في المياه التركية في البحر الأسود حيث يرتقب إجراء تجارب على منظومة اس 400 الروسية الصاروخية.

 

 

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إطلاق صاروخ في المياه التركية في البحر الأسود حيث يرتقب إجراء تجارب على منظومة اس 400 الروسية الصاروخية إطلاق صاروخ في المياه التركية في البحر الأسود حيث يرتقب إجراء تجارب على منظومة اس 400 الروسية الصاروخية



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