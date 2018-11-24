وفاة رئيس القضاء السوداني والبشير في مقدمة مشيعيه

توفي بالخرطوم صباح اليوم السبت، رئيس القضاء السوداني، الدكتور حيدر أحمد دفع الله، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أحمد شرفي في أمدرمان.

وتقدم الرئيس السوداني عمر البشير المشيعين، وشارك في مراسم التشييع كل من نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر،ورئيس البرلمان الدكتور إبراهيم أحمد عمر والنائب العام ومساعده، وكبار رجال الدولة وقيادات الأجهزة العدلية، وجمع غفير من المواطنين .