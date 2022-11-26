الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية نحو 200 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور وقضت على نحو 200 مسلح، إضافة إلى تدمير العديد من المواقع العسكرية الأوكرانية وإسقاط 3 مسيرات.