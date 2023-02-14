ازدياد عدد هجمات الأجهزة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، أن عدد الهجمات الإرهابية من قبل الأجهزة الأمنية الأوكرانية ضد الهيئات الحكومية والبنية التحتية العسكرية الروسية.