إصابات واختناقات بين الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس واستهداف المعتصمين هناك.