إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين أحدهم بالرصاص الحي، واثنان بالمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية لكسر الحصار، على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.