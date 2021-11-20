مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن
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مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

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العرب اليوم - مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

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دمشق - العرب البوم

أكد مسؤول سوري أن عبوة ناسفة انفجرت في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

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مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن مسؤول سوري يؤكد انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن



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