وفاة 5 جنود جراء تحطم مروحيتهم في الهند

أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم السبت، مصرع 5 جنود هنود في تحطم مروحيتهم قرب الحدود المتنازع عليها مع الصين وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الهندية إن مراقبي الحركة الجوية تلقوا إشارة استغاثة قبل وقوع الحادث، مما يشير إلى وجود عطل فني أو ميكانيكي وأوضحت الوزارة أنه تم انتشال 4 جثث فيما عمل رجال الإنقاذ على تحديد مكان الراكب الخامس والأخير.