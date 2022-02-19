أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 9 متهمين مسجلين خطر في الدقهلية، واستشهاد ضابط شرطة، في تبادل لإطلاق النار بينهم، أثناء عملية ضبطهم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية.