إصابة 50 شخصًا في مسيرة تكريم لمدنيين سقطوا في احتجاجات بيرو

أصيب نحو 50 متظاهراً فى مسيرة جرت فى مدينة خولياكا بجنوب بيرو إحياء لذكرى 18 مدنياً سقطوا قبل شهر فى الاحتجاجات، التى تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتى.