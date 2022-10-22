إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود الروسية
آخر تحديث GMT12:44:27
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود الروسية

العرب اليوم -

العرب اليوم - إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود الروسية

عاجل
موسكو - العرب اليوم

قال حاكم منطقة بيلغورد فياتشيسلاف جلادكوف إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في محيط مدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود.

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود الروسية إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود الروسية



أخبار ذات صلة

GMT 11:40 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة 5 جنود جراء تحطم مروحيتهم في الهند
العرب اليوم - وفاة 5 جنود جراء تحطم مروحيتهم في الهند

GMT 11:38 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع عسكري يحتوي على صواريخ أوكرانية مضادة للسفن
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع عسكري يحتوي على صواريخ أوكرانية مضادة للسفن

GMT 10:27 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة في اليمن
العرب اليوم - مقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة في اليمن

GMT 09:19 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر
العرب اليوم - وفاة 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر في الجزائر

GMT 09:16 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

قتلى وعشرات الجرحى في حادث سير في الهند
العرب اليوم - قتلى وعشرات الجرحى في حادث سير في الهند

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:44 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

كيم كارداشيان من نجمة تلفزيون واقع إلى أيقونة للموضة
العرب اليوم - كيم كارداشيان من نجمة تلفزيون واقع إلى أيقونة للموضة

GMT 09:50 2022 الثلاثاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أجمل الوجهات السياحية في سلوفينيا لقضاء شهر العسل في الخريف
العرب اليوم - أجمل الوجهات السياحية في سلوفينيا لقضاء شهر العسل في الخريف

GMT 09:39 2022 السبت ,15 تشرين الأول / أكتوبر

اللون البنّي الأفضل للديكورات الدافئة في المنزل
العرب اليوم - اللون البنّي الأفضل للديكورات الدافئة في المنزل

GMT 19:20 2022 الإثنين ,17 تشرين الأول / أكتوبر

غوتيرش الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"
العرب اليوم - غوتيرش الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"

GMT 07:44 2022 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر

بعد أن تحرّش داخل متجر صحفية تقاضي ترامب والشرطة تستجوبه
العرب اليوم - بعد أن تحرّش داخل متجر صحفية تقاضي ترامب والشرطة تستجوبه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:18 2022 الأحد ,02 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تربط "كوفيد-19" بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال
العرب اليوم - دراسة تربط "كوفيد-19" بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال

GMT 15:14 2022 الثلاثاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

نظام غذائي يُضيف 13 عاماً إلى متوسط العمر المتوقع
العرب اليوم - نظام غذائي يُضيف 13 عاماً إلى متوسط العمر المتوقع

GMT 21:17 2022 الأحد ,30 كانون الثاني / يناير

4 بدائل صحية للقهوة وأبرزها تناول الشوكولاتة الساخنة وخل التفاح
العرب اليوم - 4 بدائل صحية للقهوة وأبرزها تناول الشوكولاتة الساخنة وخل التفاح

GMT 02:05 2022 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تناول الطعام في هذا الوقت يزيد الجوع ويقلل من حرق السعرات الحرارية
العرب اليوم - تناول الطعام في هذا الوقت يزيد الجوع ويقلل من حرق السعرات الحرارية

GMT 06:02 2022 السبت ,21 أيار / مايو

4 مشروبات تمنح الطاقة للجسم منها البرتقال والعنب
العرب اليوم - 4 مشروبات تمنح الطاقة للجسم منها البرتقال والعنب

GMT 06:21 2019 الأحد ,09 حزيران / يونيو

الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا
العرب اليوم - الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا

GMT 00:58 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

ماركة "MARK BAYOND" تُقدّم مجموعة من الأزياء الرجالية
العرب اليوم - ماركة "MARK BAYOND" تُقدّم مجموعة من الأزياء الرجالية

GMT 16:04 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

زهوة ياسر عرفات تنال البكالوريوس في العلاقات الدولية
العرب اليوم - زهوة ياسر عرفات تنال البكالوريوس في العلاقات الدولية

GMT 00:53 2018 الخميس ,26 تموز / يوليو

الجبهة الحاكمة في الجزائر تتحفظ على مبادرة "حمس" لـ "التوافق الوطني"
العرب اليوم - الجبهة الحاكمة في الجزائر تتحفظ على مبادرة "حمس" لـ "التوافق الوطني"

GMT 19:37 2013 الأحد ,10 آذار/ مارس

شخصيات مقربة من مارغريت تاتشر تكشف أسرارها الحديدية وراء الكواليس
العرب اليوم - شخصيات مقربة من مارغريت تاتشر تكشف أسرارها الحديدية وراء الكواليس

GMT 20:20 2015 الأربعاء ,18 شباط / فبراير

جلسة لمجلس الأمن تناقش الأوضاع في ليبيا
العرب اليوم - جلسة لمجلس الأمن تناقش الأوضاع في ليبيا

GMT 16:50 2015 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

اليابان تطور خدمات إلكترونية لمساعدة السياح قبل أولمبياد طوكيو
العرب اليوم - اليابان تطور خدمات إلكترونية لمساعدة السياح قبل أولمبياد طوكيو

GMT 11:17 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

بطرس يؤكد أن زيارة السيسي لهانوي مرحلة جديدة
العرب اليوم - بطرس يؤكد أن زيارة السيسي لهانوي مرحلة جديدة

GMT 20:48 2021 الإثنين ,05 تموز / يوليو

تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية
العرب اليوم - تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

GMT 06:19 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

اليونان تعيد فتح شواطئها على أمل اجتذاب السياح من جديد
العرب اليوم - اليونان تعيد فتح شواطئها على أمل اجتذاب السياح من جديد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab