إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلغورد فياتشيسلاف جلادكوف إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في محيط مدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود.