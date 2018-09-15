أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بتوقيف علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وسجنهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وذلك أثناء حضور المتهمين بالجلسة.
وقررت المحكمة، إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال نظرها .
GMT 16:14 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرفي حركة الجهاد الاسلامي في قطاغ غزة خالد البطش يؤكد أن تصفية فلسطين لن تمر والمقاومة خيار شعبنا للدفاع عن حقوقنا
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تعتقل محمد ناصر عمر أحد المسعفين العاملين في لجان الدفاع المدني بعد خروجه من الخان الاحمر ليصبح عددهم اليوم 5 معتقلين.
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد إصابات المتظاهرين برصاص الاحتلال بمخيم العودة شرق غزة إلى 3
GMT 16:06 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالبطش يؤكدأن ترامب لن يحدد مصير فلسطين و القدس
GMT 16:03 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرشهيدان و30 اصابة على حدود غزة
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
أرسل تعليقك