أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بتوقيف علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وسجنهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، وذلك أثناء حضور المتهمين بالجلسة.

وقررت المحكمة، إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال نظرها .