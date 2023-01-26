القوات الروسية تسيطر على الطريق السريع المؤدي إلى أوجليدار

أعلن يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية /دونيتسك الشعبية/، اليوم /الخميس/، أن القوات الروسية سيطرت على الطريق السريع المؤدي من مدينة /بوكروفسكي/ إلى مدينة /أوجليدار/.