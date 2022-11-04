قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مواطنين اثنين من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين، محمد منجد يوسف اللحام "28 عاما"، وكرم نصرى عبد ربه "32 عاما"، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الخميس، 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. كما أفادت مصادر فلسطينية بالقدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.. حيث يقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل متكرر في مُحاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، مثلما حدث في الحرم الإبراهيمى بالخليل جنوبى الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال شاب من مخيم "عايدة" شمال محافظة بيت لحم وسط الضفة الغربية ، بعد مداهمة منزله بالمخيم، فيما تم اعتقال أسيرين مُحررين وطفل وشاب من قريتي "بيت سيرا" و"المغير" وبلدة "بيت ريما" في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة.