إصابة 30 فلسطينيا خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

أعلن مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل اليوم /الجمعة/ إصابة 30 فلسطينيا خلال مداهمات شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمالي الضفة الغربية. وقال جبريل لإذاعة /الأقصى/ "30 مصابا باقتحام الاحتلال لنابلس