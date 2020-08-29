السيسي يؤكد حجم المخزون الاستراتيجي يكفي ل 6 شهور

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على مجهوداته بالوزارة خلال الـ3 سنوات السابقةوءلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية صباح اليوم وقال الرئيس السيسي: "بتوجه بالشكر ليك وللوزارة خلال الفترة دي لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية على الرغم من التحديات، على الأقل أزمة كورونا، وكان طبيعي يحصل نقص ولك بفضل جهد الدكتور علي مصيلحي ووزارة التموين لم سيحدث أي نقص أو اختناق بأي سلعة من السلع الأساسية أو تلاعب بالأسواق".