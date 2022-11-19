الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجومية أوكرانية معززة بالمرتزقة باتجاه كوبيانسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أحبطت محاولات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة في اتجاه كوبيانسك، وتمت تصفية أكثر من 60 جنديا ومرتزقا.